Belas Artes se volta para graduações de curta duração, focadas em profissões ligadas às novas tecnologias

" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

Voltada para as carreiras da indústria criativa, a Belas Artes tem 89 anos e é uma das faculdades privadas mais tradicionais de São Paulo. A instituição tem hoje como carros-chefe os cursos de Design e de Arquitetura e Urbanismo.

Nos últimos anos, a instituição tem apostado também em graduações de curta duração, de dois anos. Esses cursos são focados em profissões recentes, criadas pela fusão de diversas áreas do conhecimento e por demandas tecnológicas atuais. São eles: Desenho de Animação, Fotografia, Mídias Sociais Digitais e Música, Tecnologia e Inovação.

O curso de Mídias Sociais, por exemplo, terá a primeira turma em 2015. A graduação tem como objetivo formar especialistas em internet capazes de trabalhar de forma analítica. Os profissionais hoje contratados para essa função normalmente se formaram em outras áreas da comunicação e não tiveram uma base acadêmica específica para esse segmento, explica a coordenadora do curso, Maria Carolina Garcia. “A demanda por esse profissional é grande, uma vez que mais empresas vêm aderindo à gestão de seus perfis nas mídias sociais digitais, buscando construir reputação positiva, medir a reação do público aos produtos e serviços ofertados e liderar a construção de comunidades, no intuito de monetizar esse novo contexto”, afirma.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maria explica que o egresso do curso poderá atuar como mediador de centros de informações, gestor das atividades online de empresas, além de controlar a qualidade do conteúdo produzido e medir o impacto da imagem e do posicionamento da marca.

Depoimento: Carol Hissae, 23 anos, designer

“A minha primeira opção de faculdade era a Unesp Bauru, mas não passei por meros cinco pontos. Escolhi a Belas Artes por causa da localização e do nome. Hoje, um ano depois de formada, faria a mesma escolha. A faculdade é bem-vista no mercado e abre portas. O ponto positivo da graduação lá é que não é focada em apenas uma área, mas aborda conceitos como xilogravura e até diagramação de revistas e logotipos. Mas acho que poderia ter tido um pouco de webdesign e de programação.”

Serviço:

Inscrições: Até 24/11/2014

Mensalidade: R$ 1.349,32 a R$ 3.197

Vagas: 1.920

Prova: 4/12/2014 ou 6/12/2014

Resultado: 9/12/2014

Site: www.belasartes.br