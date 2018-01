Belas Artes: Comunicar é preciso

Reconhecida principalmente pelos cursos de Design e Arquitetura e Urbanismo, a Belas Artes investiu nos últimos anos em graduações de curta duração que aliam economia criativa à tecnologia, como cursos de Mídias Sociais Digitais e Produção Fonográfica (Música, Tecnologia e Inovação), que têm dois anos de duração. Outra novidade é o curso de Jornalismo, com duração de quatro anos e foco em cultura.

O curso de Mídias Sociais foi lançado no início de 2015 e oferece a cada semestre 60 vagas, para o período noturno. A grade curricular - que abrange áreas do conhecimento como Tecnologia da Informação, Antropologia, Ciências Sociais, Artes Visuais e Negócios - visa a preparar o aluno para a atuação em diversos campos ligados a mídias sociais.

A coordenadora do curso, Maria Carolina Garcia, explica que o objetivo é desenvolver e aprimorar o profissional para atuar em atividades de produção, análise, metrificação e monetização de conteúdo.

Já a graduação em Jornalismo, lançada em 2014, tem ênfase em cultura. A grade inclui disciplinas de jornalismo cultural em campos como cinema e TV, moda e design. “Nosso objetivo é preparar profissionais para atuar nas áreas de moda, gastronomia e audiovisual, entre outras”, diz o coordenador do curso, Marcio Rodrigo Ribeiro.

A graduação tem 60 vagas por semestre, para o período noturno. O curso tem foco na produção jornalística para sites e redes sociais. “Priorizamos a convergência de mídias e as novas plataformas de comunicação.”

Boa base em desenho

“A metodologia de ensino da Belas Artes é muito boa, com forte embasamento em desenho, o que é importante para um profissional de Design. Aqui, o aluno não vai direto para o computador. A infraestrutura é outro diferencial: há diversos laboratórios. Uma das bibliotecas é exclusiva do curso de Design. Os professores também são excelentes, sempre disponíveis para tirar dúvidas e muito ligados com as novas tendências.” (Stefane Caroline Pepeliascov, formada em Design)

OUTROS CURSOS: Arquitetura e Urbanismo, Design INSCRIÇÃO: até 18/6 TOTAL DE VAGAS: 1.060 DATA DA PROVA: 27/6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 30/6 MENSALIDADE: de R$ 1.482,63 a R$ 3.513,39 SITE: www.belasartes.br