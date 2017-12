Bedel 'obriga aluno a fumar 42 cigarros' na Malásia

Um aluno teria sido obrigado a fumar 42 cigarros como punição por ter sido flagrado com tabaco em uma escola secundária na Malásia.

Segundo a imprensa local, outros estudantes e professores testemunharam a aplicação da pena por cerca de duas horas em um dormitório de estudantes na ilha de Pulau Tuba, no noroeste do país.

"Fui forçado a fumar quatro cigarros por vez até chegar a 42", disse o adolescente Mohd Alif Arifin, 16, ao jornal malaio New Straits Times.

A rigorosa medida foi tomada depois que cigarros e um isqueiro foram encontrados no armário do adolescente.

Segundo o jornal britânico The Times, o rigor foi ainda mais severo porque, até então, o garoto era um modelo de bom comportamento na escola.

Após a punição, o garoto, que mora com os tios, foi mandado de volta para casa. Eles perceberam que o menino tinha os lábios inchados. Quando souberam do episódio, deram queixa na polícia.

"Ele não pôde comer por cinco dias", disse a tia ao New Straits Times.

A escola já pediu desculpas à família, que aceitou o pedido. Uma autoridade educacional malaia confirmou que a punição não foi "apropriada" e que uma sindicância foi aberta no departamento de Educação para estudar possíveis medidas.

Em 2007, houve indignação junto à opinião pública da Malásia depois que uma professora obrigou quase 150 alunas a permanecer por uma hora dentro de um lago fétido e a passar a noite na chuva do lado de fora do dormitório, porque ninguém assumiu a culpa por entupir os canos dos banheiros.

Segundo correspondentes, uma forma de punir indisciplina nas escolas do país são palmadas com bastões de junco cobertos com sal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.