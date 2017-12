Bayer abre inscrição para Programa Jovens Embaixadores Ambientais

Começa nesta segunda-feira, 29, o prazo para inscrição na 10.ª edição do Programa Bayer Jovens Embaixadores Ambientais, realizado em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). A iniciativa vai premiar oito estudantes brasileiros de 18 a 24 anos envolvidos em projetos socioambientais.

Podem se inscrever alunos do ensino médio, de cursos de graduação ou de pós. O interessado precisa preencher um formulário no site do programa (www.bayerjovens.com.br), informando detalhes do projeto, as atividades que realiza e os resultados já alcançados.

Os projetos podem ser próprios ou conduzidos por empresas e organizações não governamentais. O período de inscrição termina no dia 28 de junho.

Os critérios para escolha dos vencedores são a contribuição da ideia para a preservação do meio ambiente, a participação do estudante no desenvolvimento da iniciativa, os resultados socioambientais obtidos ou esperados com o projeto e a possibilidade de sua adaptação em escalas maiores.

Os vencedores vão receber prêmios que variam de R$ 3 mil a R$ 20 mil.

Quatro deles vão conhecer um destino ecológico com boas práticas na área de sustentabilidade no País. Já os outros quatro, que obrigatoriamente devem dominar o inglês, vão a Leverkusen, onde fica a sede da Bayer, na Alemanha, participar da final ao lado de concorrentes de outros 18 países da América Latina, Ásia e África.

Facebook

Assim como no ano passado, o processo de seleção dos vencedores será ampliado com o uso do Facebook. Os candidatos vão poder promover uma votação na rede social que poderá ajudar a aumentar a nota de seu projeto na classificação final.

Após se inscrever no programa, o estudante será convidado a acessar a página Bayer Jovens no Facebook e fazer um rápido cadastro de seu projeto. Além de descrevê-lo, poderá incluir imagens e até um vídeo. Depois, é só movimentar a rede de relacionamento para a votação, que será feita por meio do recurso “Curtir”. Os dez projetos mais “curtidos” nessa página ganharão pontos extras que podem fazer a diferença na nomeação dos vencedores.

Os pontos extras gerados na votação via Facebook serão acrescidos à nota dos jurados. Na etapa final, os oito projetos com as notas mais altas serão visitados por profissionais da Bayer e os jovens serão entrevistados para averiguar a veracidade do projeto apresentado.

* Corrigida às 12h do dia 29/4