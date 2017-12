Bastidores: Expectativa era de que os alunos cometessem um equívoco

O projeto de reorganização escolar do governo Geraldo Alckmin (PSDB) enfrentou oposição desde que foi anunciado. Mas, na análise da cúpula da gestão, a situação se agravou com a dificuldade em desmobilizar as ocupações de escolas e lidar com manifestações diárias pelas ruas. Nos últimos dias, integrantes do governo relataram reuniões quase diárias com mais de duas horas de duração, algumas com a participação do próprio governador.

O governo tentou a reintegração de posse das unidades, mas a Justiça não permitiu. Em seguida, a estratégia foi insistir na tese de que o movimento era político e partidário e, em iniciativas lideradas pelas diretorias de ensino, convencer as famílias a pressionarem pela volta às aulas. A expectativa maior, nos últimos dias, era de que os alunos cometessem um equívoco, de modo que a opinião pública se posicionasse contra. No Datafolha, o que se viu foi o contrário: as ocupações tinham o apoio da população.

O agora ex-secretário da Educação, Herman Voorwald, foi perdendo a confiança no Palácio dos Bandeirantes com o aumento do número de ocupações. Nesta semana, o secretário da Casa Civil, Edson Aparecido, assumiu as negociações. Afastado por motivos de saúde nos últimos dias, mas sem se distanciar totalmente, foi atropelado também na própria pasta. Voorwald disse a interlocutores próximos que nem sequer sabia da reunião feita pelo chefe de gabinete, Fernando Padula, com dirigentes.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No encontro, Padula fala em tática de “guerra”. Voorwald teria ficado furioso que houvesse integrantes do PSDB no encontro. “Isso conspurcou (manchou) nosso trabalho”, disse ele, no relato de um interlocutor. A saída do secretário - adiada no começo do ano a pedido de Alckmin - dá ao governo um culpado. Ontem, os funcionários da pasta não haviam sido comunicados oficialmente sobre a mudança.