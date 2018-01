Barro Branco recebe inscrições para exame de ingresso

A Academia de Polícia Militar do Barro Branco recebe inscrições para seu exame de ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PM até 19 de julho. Os interessados a concorrer a uma das 90 vagas devem se inscrever no site da Fundação Vunesp. A taxa é de R$ 120.

O candidato deve ter, no máximo, 26 anos de idade, caso não seja integrante da PM; ter concluído o ensino médio e, no mínimo, 1,65m de altura (homem) e 1,60m (mulher). O curso é de bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública.

As provas, marcadas para 11 de setembro, serão compostas por 80 questões de múltipla escolha, sendo 10 de história, 5 de filosofia, 5 de sociologia, 10 de geografia, 10 de matemática, 30 de língua portuguesa e 10 de língua inglesa ou espanhola. Os candidatos também deverão escrever uma dissertação.

Os exames serão aplicados nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, Santo André, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Confira a íntegra do edital (em PDF).