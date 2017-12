Barro Branco fará seleção exclusiva para ingresso em 2011

A partir deste ano, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco fará uma seleção exclusiva para ingresso no curso de formação de oficiais da PM de São Paulo. A prova está marcada para o dia 10 de outubro.

Até o ano passado, os candidatos eram selecionados por meio do vestibular da Fuvest. A nova instituição responsável pela organização do exame é a Vunesp, que também coordena o vestibular da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os interessados em concorrer a uma das 90 vagas - 30 para mulheres e 60 para homens - deverão se inscrever pela internet, de 2 a 27 de agosto, no site da Fundação Vunesp. A taxa é de R$ 120.

Para se inscrever, o candidato deve ter no máximo 26 anos, exceto se integrante da PM; ter concluído o ensino médio, pois o curso é de bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública; além de ter, no mínimo, 1,65m de altura (se for homem), ou 1,60m (no caso das mulheres).

A seleção inclui ainda teste de condicionamento físico, exames psicológico e físico e análise de documentos e títulos.

As provas serão aplicadas nas cidades de Bauru, Campinas, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

O edital está disponível no site da Fundação Vunesp.