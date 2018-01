Barro Branco divulga gabarito do processo seletivo

A Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou na manhã desta quinta-feira, 14, o gabarito e os cadernos de questões do exame de ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Academia do Barro Branco. As provas foram aplicadas no último domingo, 10, para 10.839 inscritos.

Confira o gabarito

Confira o caderno de questões da prova da manhã

Confira o caderno de questões da prova da tarde

Os aspirantes a oficiais tiveram de responder a 80 questões de múltipla escolha de português, língua estrangeira, matemática, história e geografia, além de filosofia e sociologia. À tarde, fizeram uma redação.

O total de ausentes na prova da manhã foi de 952 candidatos, o que representa 8,8% do total de inscritos. No período da tarde, 1.077 candidatos faltaram à prova - 9,9% do total.

A academia oferece 90 vagas, sendo 60 para homens e 30 para mulheres.