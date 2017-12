Barricadas são incendiadas nas principais ruas de Santiago, em protestos estudantis

Nas manifestações de hoje, os policiais saíram às ruas para garantir que pedestres e motoristas consigam passar pelas principais avenidas de Santiago. O clima de apreensão é observado nas áreas próximas à Universidade de Chile – uma das mais importantes do país e que é privada.

O ministro da Educação do Chile, Felipe Bulnes, disse hoje que as modificações propostas pelo governo no novo Plano de Reforma da Educação incluem várias medidas reivindicadas pelos estudantes e professores. A ideia é reduzir os juros impostos nas mensalidades escolares e ampliar os recursos aplicados em educação.

Para Camila Vallejo, uma das líderes dos movimentos, o governo deve fazer com que a educação no Chile deixe de ser tratada como um produto comercializável e passe a ser observada como um direito social e universal.

Há cerca de três meses, estudantes, professores e integrantes de várias categorias se mobilizam em manifestações em protestos contra o sistema educacional do Chile. Houve tentativas de acordo, mas os líderes do movimento recusaram as propostas apresentadas pela equipe de Piñera. No começo desta semana, um grupo de estudantes completou 30 dias em greve de fome como protesto.