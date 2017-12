Bancos e bolsas são alternativas para pagar MBAs no exterior Aos que estão interessados em fazer MBA fora do País, uma boa dica é recorrer a bolsas em fundações que oferecem bolsas em universidades do exterior. Para aliviar o bolso dos executivos, já que os MBAs estrangeiros costumam ser caros, outra saída é buscar programas de financiamento de estudos em bancos.