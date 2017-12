Bancos de dados expostos: o custo do erro humano

Fred Leal, do Link, O Estado de S. Paulo

É o caso de redes sociais e sites de autopublicação, como Blogger, Wordpress, Twitter e Facebook, e de praticamente todos os sites de notícia do mundo. Para que esses bancos de dados fiquem expostos, é preciso algum tipo de intervenção humana no sistema, descartando cuidados com segurança ou privacidade.

Casos como o do MEC levantam indagações sobre a confiabilidade dos diversos sistemas online utilizados pelo governo brasileiro e, principalmente, sobre a qualidade de seus administradores. E à população não basta exigir a desburocratização dos serviços públicos – também é importante acompanhar a implementação e evolução dos sistemas online. No mundo virtual, apenas gaveta e chave não são suficientes para proteger um documento.