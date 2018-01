Banco rescindiu contrato com empresa

Procurado pelo Estado, o Itaú Unibanco, que estava listado pela Dacala como um dos seus clientes, afirmou ter rescindido o contrato com a empresa no final do mês passado. O banco alegou que, apesar de adotar um criterioso processo de análise das empresas contratadas, não havia, na época da formalização do acordo, "qualquer apontamento formal aos sócios da empresa que remetesse aos fatos atualmente discutidos".

A Jac Motors e o Santander confirmaram utilizar os serviços prestados pela Dacala. Representantes de ambas as empresas, no entanto, disseram desconhecer a ação movida pelo MPF contra o proprietário da empresa. O Santander acrescentou que "tomará as devidas providências, se necessário".