Banco lança portal de educação financeira com conteúdo aberto

De maneira didática e com utilização de material multimídia, os internautas que acessam o Portal "Uso Consciente" conseguem obter informações sobre educação financeira de forma intuitiva. Lançado pelo Itaú Unibanco, o site é aberto a todos os internautas, inclusive para quem não é cliente da instituição financeira.

Com o objetivo de ajudar as pessoas a usarem melhor o dinheiro, o hotsite aposta num conceito de aproximar o conhecimento financeiro da rotina do dia. "O site não é sobre produtos bancários, é sobre decisões de vida. É bom pensar bem antes de optar por um produto financeiro", afirma a superintendente de Sustentabilidade do Itaú Unibanco, Denise Hills.

Nos simuladores, testes, artigos, tutoriais, vídeos e podcasts é possível obter dicas sobre a melhor forma de economizar, para quitar os débitos, e também para melhor empregar o dinheiro que sobra no fim do mês. É possível, inclusive, saber como melhor planejar as férias da família.

Os visitantes do portal ainda poderão enviar dúvidas que serão respondidas por especialistas da instituição no prazo médio de 48 horas. "Buscaremos indicar caminhos para que o internauta tome a sua própria decisão", afirma Denise.

O banco já tinha um site de educação financeira desde 2004. Para o desenvolvimento desse novo portal, foi necessário praticamente um ano de pesquisas.

* Atualizada às 15h40