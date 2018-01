Baixa qualidade do ensino de matemática está na má formação do professor

BRASÍLIA - O problema da baixa qualidade do ensino da matemática nas escolas públicas está centralizado na formação incipiente dos professores para o ensino da disciplina. O diagnóstico é da professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisadora do Instituto de Matemática Pura e Aplica (Impa) Suely Druck.

O ensino da matemática e de ciências na educação básica foi debatido nesta quinta-feira, 27, durante a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na avaliação de Suely, que é também coordenadora da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), vários fatores contribuem para a deficiência do ensino da disciplina, desde o financiamento à descentralização da organização do ensino.

"Mas a formação do professor é o cerne do problema e é o mais difícil de ser enfrentado. Hoje temos uma quantidade muito grande de professores em sala de aula que não estão preparados para isso", defende. Para a especialista, o primeiro passo é "estancar" a má-formação em cursos de baixa qualidade.

Ela destaca que os estudantes de cursos de pedagogia, que vão lecionar para os alunos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, recebem um conhecimento muito incipiente de matemática durante sua formação. "É praticamente nada [o que eles aprendem]. A maioria vai dar aula de matemática, e a última vez que eles viram o conteúdo foi quando eram alunos do ensino médio", aponta.

O professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Eduardo Mortmer ressaltou ainda que, dentro das graduações de matemática, química e física, há pouco interesse por parte dos estudantes em trabalhar como professor de educação básica.

"O sistema de ensino não consegue segurar o professor que se qualifica. Os mestres e doutores formados nessas áreas hoje vão lecionar no ensino superior", afirma.

Atualmente, há carência de professores de áreas como química e física para atuar na sala de aula. Muitas vezes, a função é exercida por profissionais formados em outros cursos. Mortner apontou que, nos últimos 20 anos, 30 mil se graduaram em química, mas só 8 mil das 24 mil vagas para professor dessa disciplina são ocupadas por licenciados na área.

Mortmer aponta os baixos salários oferecidos pela rede pública como principal motivo para afastar esses profissionais da carreira do magistério. "O governo hoje está gastando muito dinheiro para formar professores, mas isso não tem o retorno esperado porque eles não ficam no sistema", destaca.