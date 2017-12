Bahia, Ceará e Pará vão ganhar universidades federais

Serão abertos novos câmpus de universidades federais na Bahia, Ceará e Pará. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, nesta quinta-feira, 11. De acordo com Haddad, mais detalhes sobre os câmpus serão anunciados pela própria presidente da República, Dilma Rousseff, na próxima terça-feira, 16, no lançamento da terceira fase do programa de expansão da Rede Federal de Educação Superior.

A Bahia vai receber duas novas universidades federais, o Ceará uma e o Pará outra. Haddad não deu mais detalhes sobre a terceira fase do programa, mas informou que terá um recorte específico e é de porte menor em relação às duas etapas anteriores, em que foram dobradas as vagas nas instituições federais.

O ministro participava do programa Mulheres Mil, no MEC, e preferiu deixar para a presidente o anúncio dos Estados que vão receber escolas técnicas que são os novos câmpus dos institutos federais.

No âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Dilma ainda vai inaugurar 81 escolas que começaram a ser construídas no governo Lula. Somadas às que já foram inauguradas nas gestões passadas, desde 2002, a previsão é de que a rede seja ampliada para 600 unidades escolares administradas pelos 38 institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia.