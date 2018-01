Avançamos, mas é preciso mais

Ainda em relação aos resultados dos anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante destacar o salto dado pelo estado do Ceará, que se afastou definitivamente da região Norte e Nordeste do Brasil na área educacional, chegando agora às regiões Sul e Sudeste. Destas regiões vale destacar os resultados alcançados pelos estados de Minas Gerais com Ideb 5,9 e o de Santa Catarina com 5,8, que estão bem próximos daqueles correspondentes aos dos países da comunidade europeia.

Já nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio a situação brasileira é bem diferente, diria mesmo muito preocupante, em particular o Ensino Médio. O crescimento do Ideb nos anos finais do Ensino Fundamental é muito discreto, quase não se percebe. No Ensino Médio, o país simplesmente estagnou, e o pior num patamar muito baixo. E estagnação em Educação significa retrocesso. Entretanto, mais uma vez, destaque para o estado de Santa Catarina, que obteve os melhores resultados no Brasil para essas duas etapas da Educação Básica.

No Ensino Médio, doze estados não alcançaram as metas previstas para 2011, e outros pioraram seus resultados, como o Rio Grande do Sul. Esses números revelam que quando o currículo se torna multidisciplinar e demanda formação inicial docente mais especifica, o país não consegue sair do lugar. Cabe ao Ministério da Educação, em colaboração com os governos estaduais, a quem cabe prioritariamente esta oferta educacional, estabelecer uma agenda estratégica para o Ensino Médio.

Dos resultados do Ideb 2011, fica também evidente que quatro estados precisam de uma maior atenção: Maranhão, Alagoas, Sergipe e Pará, que não conseguem avançar no processo educacional.

Para um Brasil de todos, é preciso uma Educação de qualidade para todos. Esse é o desafio que se coloca e se impõe à nação brasileira, e não há mais tempo a perder.

*MEMBRO DO CONSELHO DE GOVERNANÇA DO TODOS PELA EDUCAÇÃO E DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO