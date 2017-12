Avaliação seriada da USP abre inscrições no dia 17

As inscrições para o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de São Paulo (Pasusp) começarão no dia 17 e devem terminar no dia 15 de setembro. Podem participar alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública de São Paulo. Quem realizou o Pasusp no ano passado, pode aproveitar o bônus este ano. Os estudantes realizarão no dia 25 de outubro uma prova com 50 testes de múltipla escolha. Dependendo do desempenho, receberão um bônus de até 3% sobre a pontuação da 1ª e da 2ª fase do vestibular da USP. As inscrições devem ser feitas no site da Fuvest. Leia mais: Bônus eleva nota na Fuvest de menos de 1% de alunos Governo não vai financiar avaliação seriada da USP O Pasusp faz parte do Programa de Inclusão Social da USP (Inclusp), que prevê um acréscimo de 3% na nota da Fuvest para todos os que estudaram os três anos do ensino médio em escolas públicas brasileiras, e bônus de até 6% – dependendo da nota do Exame Nacional do Ensimo Médio (Enem) –, aos estudantes que vieram da rede pública. Ao fim, o candidato pode receber um acréscimo de até 12% na pontuação do vestibular. Ao contrário do ocorrido no ano passado, a USP não assinou convênio com a Secretaria de Estado da Educação e vai arcar com todas as despesas para a realização da prova. A secretaria disponibilizou apenas as salas de aula da rede pública para a realização dos testes e o endereço das unidades para que a universidade envie o material de divulgação diretamente às coordenações das escolas. Em abril, o secretário estadual da Educação, Paulo Renato Souza, afirmou que vê problemas no Pasusp. Especialmente, a possibilidade de o exame influenciar o currículo do ensino médio no Estado. Para a pró-reitora de graduação, Selma Garrido Pimenta, a falta de interesse da secretaria manifesta apenas que "os tempos das instituições são diferentes". "Por enquanto, o programa não é prioritário para a secretaria", afirma Selma. Manual Manual do Candidato da Fuvest 2010 pode ser obtido apenas no site da fundação. A taxa de inscrição do vestibular é de R$ 100. Alunos de escola pública podem pedir isenção, mas têm até o dia 10 para solicitar o benefício. As inscrições para o vestibular começam no dia 28 e terminam em 11 de setembro.