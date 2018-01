‘Autoria’ passa longe da escola O sucesso de público e de crítica do filme As Aventuras de Pi, de Ang Lee, que arrebatou também alguns Oscars, despertou uma daquelas “ciber-iras”, ou revoltas online, que de tempos em tempos enchem a internet de ranço e rancor. No caso, o autor que inspirou o roteiro, Yann Martel, tem sido acusado de plagiar a história do escritor gaúcho Moacyr Scliar (mais precisamente do livro Max e os Felinos). Em ambas, garotos enfrentam a desventura de viver, ao lado de gatos selvagens.