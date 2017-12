Aumenta prazo para estudante fazer Simulado Geekie+Estadão

Os candidatos do Simulado 2012 Geekie+Estadão ganharam mais quatro dias para fazer as provas. O exame, online e gratuito, vai ficar disponível na web das 6 horas do sábado, dia 6, às 23h59 da quinta-feira, dia 11. A ampliação visa a permitir que os estudantes planejem melhor o horário de responder aos testes e atende a uma demanda da Secretaria da Educação do Ceará, que pretende inscrever alunos do 3.º ano do ensino médio público no simulado, como parte do programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Como muitos estudantes da rede pública do Ceará não têm acesso à internet em casa, seria preciso usar a estrutura das escolas no fim de semana. Mas elas serão utilizadas como local de votação nas eleições municipais.

“Ampliamos o prazo para incluir mais alunos de escolas públicas. O projeto do simulado nasceu pensando neles, que dificilmente têm acesso a instrumentos assim na preparação para o Enem”, disse Eduardo Bontempo, sócio-fundador da Geekie. As inscrições podem ser feitas até sexta, dia 5, pelo site www.geekie-estadao.com.br. A última parcial registrava 19 mil candidatos. As vagas são limitadas.

O simulado é resultado de uma parceria entre o Estado e a Geekie, startup de tecnologia aplicada à educação. O aluno terá acesso ao exame no mesmo site da inscrição e poderá escolher o horário em que vai iniciar as provas. Serão quatro horas e meia para respondê-las, sem interrupções. A prova de Ciências Humanas e da Natureza terá 90 questões e a de Linguagens e Códigos e de matemática, outras 90. Não haverá redação.

Até o dia 16, o participante vai conferir online o número de acertos e sua pontuação nas áreas de conhecimento e disciplinas. Ele receberá um relatório personalizado que mostrará sua classificação em relação a outros inscritos e pontos fracos em cada matéria, para que estude e chegue afiado ao Enem, em 3 e 4 de novembro.

Goiás também incorpora exame a programa oficial

Depois do governo do Ceará, nesta terça-feira, 2, foi a vez de o governo de Goiás incorporar o Simulado Geekie+Estadão ao seu programa oficial de preparação para o Enem. “O simulado ajuda a reduzir a desvantagem de alunos da rede pública que, muitas vezes, nunca fizeram provas no modelo do Enem”, disse o secretário de Educação, Thiago Peixoto.

Iniciado há 39 dias, o programa oficial, voluntário, atraiu 10 mil dos 80 mil alunos do 3.º ano da rede. Ele inclui exercícios para detectar conteúdos que os estudantes não dominam. O diagnóstico serve de roteiro para indicações de videoaulas preparadas pela startup Quadrado Mágico.

Na semana passada, a secretaria ampliou o projeto. Os alunos podem enviar redações para um grupo de professores, que faz a correção comentada dos textos. “O simulado tem tudo a ver com o que já estávamos fazendo com vistas ao Enem”, disse Peixoto.