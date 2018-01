Aulas da Khan Academy em português já foram vistas mais de um milhão de vezes

O canal brasileiro da Khan Academy no Youtube ultrapassou a marca de 1 milhão de vídeos assistidos. Desde janeiro deste ano a Fundação Lemann, em parceria com Instituto Natura e o Instituto Península, já traduziu e adaptou 295 vídeos de matemática, biologia, química e física para o português.

O canal brasileiro já é o segundo canal da rede Khan mais acessado do mundo e também tem a melhor relação entre vídeos produzidos e vídeos assistidos. Nos dois casos fica atrás apenas do canal oficial da Khan Academy em inglês.

Khan Academy é uma organização não governamental que tem como objetivo contribuir para a melhoria da educação por meio de vídeo aulas online disponibilizadas gratuitamente. O canal americano, no ar desde 2006, tem 3.200 vídeos.

Khan Academy nas escolas

Além do canal do Youtube, a Fundação Lemann, também em parceria com o Instituto Natura e Instituto Península, está levando a Khan Academy para as escolas públicas. O projeto Khan Academy nas Escolas tem como objetivo contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos em matemática e experimentar a metodologia em sala de aula, com a contribuição dos professores.

No primeiro semestre o projeto esteve presente em 6 turmas de 4.º e 5.º anos de escolas municipais de São Paulo. Neste semestre o projeto vai ser usado em 45 turmas de 3.º, 4.º e 5.º anos de escolas municipais da capital e da região metropolitana de São Paulo.

Fonte: http://http://fundacaolemann.org.br/blog/blog/aulas-da-khan-academy-em-portugues-ja-foram-vistas-mais-de-um-milhao-de-vezes