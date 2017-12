Aula de pós de Jornalismo da ESPM: últimos dias para se inscrever

A ESPM vai divulgar seu novo curso de pós em Jornalismo com ênfase em Direção Editorial no dia 16, às 19h30, em aula aberta. As vagas são limitadas e é preciso se inscrever para participar.Vão falar o jornalista Eugênio Bucci, diretor da pós, e Caio Túlio Costa, doutor em Ciências da Comunicação pela USP e consultor em novas mídias, também docente do curso.

O objetivo da pós, que tem duração de dois semestres, é preparar jornalistas em meio de carreira para exercer funções editoriais.

Entre os docentes do curso estão o diretor de redação do Estado, Ricardo Gandour, o presidente do Grupo Abril, Roberto Civita, o editor de revistas do Grupo Abril, Thomaz Souto Correia, o criador do site Observatório da Imprensa, Alberto Dines, o ex-ombudsmann da Folha e um dos fundadores do jornal Valor Econômico, Carlos Eduardo Lins da Silva, e o secretário estadual de Cultura, João Sayad.

Mais informações pelo e-mail evento.jornalismo@espm.br ou pelo telefone (11) 5081-8225.