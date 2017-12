Aula de matemática traz 'sequências e progressões' como tema de estudo

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou em setembro um portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Diariamente, o Estadão.edu oferece dicas de aulas online montadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A aula "Sequências e progressões", indicada pelo professor Eduardo Wagner*, tem como tema o estudo das sequências simples e, em particular, as progressões aritmética e geométrica. Abaixo, um breve comentário sobre o conteúdo.

"Em diversas situações do cotidiano nos deparamos com números que evoluem aumentando sempre da mesma quantidade. Eles formam as progressões aritméticas e, um exemplo comum, ocorre quanto estamos em um taxi. O relógio que marca o preço a pagar mostra um valor que aumenta sempre da mesma quantidade.

Em outras situações percebemos que determinado número está continuamente sendo multiplicado por uma quantidade constante. Esses números formam as progressões geométricas e, um exemplo comum, ocorre quanto se deixa de pagar uma dívida. A cada mês o valor da dívida é multiplicado por uma quantidade constante.

A importância do assunto é clara e é reconhecida pelo Enem que o explora em todas as provas."

* EDUARDO WAGNER É AUTOR DE DIVERSOS LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA E PROFESSOR DA FGV-RJ, DO COLÉGIO SANTO INÁCIO E DO MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA NO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA