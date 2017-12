Aula de língua portuguesa da FGV aborda norma e variação linguística

As indicações, que devem ocorrer até o fim desta semana, são organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A aula "Literatura e identidade cultural, variação e norma, e linguagem individual" foi sugerida pela professora Mary Kimiko Guimarães Murashima*. Abaixo, um breve comentário sobre o seu conteúdo.

"A aula parte do seguinte pressuposto: como espelho da realidade sociocultural da comunidade que a emprega, a língua reproduz os mesmos desníveis que são oriundos da má distribuição de oportunidades em nossas sociedades. Tais desníveis são significativos de uma bifurcação da língua em duas modalidades: variedade culta ou língua padrão e variedade popular. Contudo, é interessante notar que o domínio das normas não impede que, em situações informais, adotemos a utilização de uma variedade familiar da língua padrão, o que sugere o artificialismo das normas. Entender esses pressupostos é o ponto de partida para que se possa compreender que é preciso conhecer as regras do jogo, por mais injustas que elas possam parecer. Entretanto, como sujeitos conscientes de nossa função na sociedade, devemos estar dispostos a ouvir a fala daqueles que já são suficientemente marginalizados e que, mesmo sem o domínio das regras, têm direito à preservação de sua dignidade como usuários da língua. Pode-lhes faltar o domínio das normas, mas todos também – e sempre – têm alguma coisa a dizer."

* MARY KIMIKO GUIMARÃES MURASHIMA É DOUTORA EM LETRAS E MESTRE EM LITERATURA PELA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO. ATUALMENTE, É DIRETORA ADJUNTA DO FGV ONLINE - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS.