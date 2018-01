Audiência entre governo e estudantes será nesta quarta

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de São Paulo marcou para esta quarta-feira, 4, uma audiência de conciliação entre o governo Geraldo Alckmin (PSDB) e os estudantes que ocupam a sede do Centro Paula Souza. A audiência não será aberta e apenas representantes dos alunos poderão participar.

A audiência está marcada para as 15h e será no fórum Hely Lopes Meirelles. Segundo a assessoria do TJ, a audiência terá a presença de representantes da Fazenda, Defensoria Pública e Ministério Público.

Os estudantes ocupam desde quinta-feira a sede do Centro Paula Souza em protesto contra a falta de merenda nas escolas técnicas de São Paulo. Depois de a Justiça considerar ilegal a entrada da Policia Militar no prédio ocupado, o imóvel e o entorno ficaram, na manhã desta terça-feira, 3, sem nenhum policial.