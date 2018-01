Atualidades na Fuvest: Primavera Árabe

Uma série de revoltas se alastrou por países árabes este ano, e já derrubou três governos no norte da África: Tunísia (em janeiro), Egito (fevereiro) e Líbia (agosto). A professora Vânia Carvalho Pinto, da UnB, ressalta que nenhum dos três é uma monarquia – onde os soberanos têm outras fontes de legitimidade, inclusive descenderem de Maomé. “A única que sofreu uma ameaça séria é o Bahrein, onde a revolta da maioria xiita foi suprimida com ajuda da Arábia Saudita”, lembra.

Para a professora, a chamada Primavera Árabe é na verdade um conjunto de revoltas bastante diferentes entre si. Na Tunísia e no Egito, por exemplo, os presidentes Zine Ben Ali e Hosni Mubarak foram derrubados por protestos majoritariamente pacíficos e por terem perdido o apoio das forças armadas, ao passo de que Muamar Kadafi foi deposto pela violência (e morto em outubro). O presidente do Conselho Nacional de Transição (CNT) e portanto chefe do governo provisório da Líbia é Mustafá Abdel Jalil, que foi ministro da Justiça no governo Kadafi. “As revoltas não são grande novidade no Oriente Médio”, diz Vânia. “A novidade foi elas terem dado certo.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o editor de Internacional do Estado, Roberto Lameirinhas, o uso de celulares e mensagens de texto, mais do que a internet, foi fundamental para organizar as concentrações em praças e coordenar os protestos. O repórter especial Lourival Sant’Anna destacou a importância da TV a cabo, difundindo nos países árabes notícias da vida em outros lugares.