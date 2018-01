Atualidades na Fuvest: 10 anos do 11/9

O ano de 2011 marca os 10 anos do maior ataque terrorista da história e da consequente Guerra ao Terror, com as invasões do Afeganistão (2001) e do Iraque (2003), lideradas pelos Estados Unidos. O editor de Internacional do Estado, Roberto Lameirinhas, destaca como desdobramentos o crescimento do radicalismo islâmico e a ascensão da xenofobia e dos partidos de direita na Europa. Lembra também a comoção gerada pelo terror na sociedade americana.

O crescimento desse conceito e da sua vinculação com o Islã criou dificuldades para movimentos de libertação nacional, como o palestino, ressalta o editor. “A Guerra fortaleceu a ideia de que o terror deve ser erradicado a qualquer preço”, afirma. A Operação Gerônimo, que em maio matou Osama bin Laden em seu esconderijo em Abbottabad, é um reflexo desse conceito. Foi realizada no Paquistão, parceiro dos Estados Unidos, sem prévio aviso.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ataques de 11 de Setembro desencadearam uma mudança radical na política externa americana, e, elevando o terrorismo à condição de principal tópico da agenda internacional, mudaram o eixo da diplomacia global.