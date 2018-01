Atraso em kit escolar prejudica 124 mil na capital paulista

Com quase um mês de aulas na rede municipal de São Paulo, parte dos alunos ainda não recebeu os uniformes e kits de material escolar. O atraso atinge cerca de 124 mil estudantes, segundo levantamento do jornal Folha de S.Paulo, confirmado pela Secretaria Municipal de Educação. O governo afirmou, porém, que a entrega do material “segue o cronograma previsto”.

A previsão da pasta é de que a maioria dos kits seja entregue aos alunos até o dia 24 - quatro dias depois do prazo de entrega do ano anterior (20 de março). Entretanto, a Prefeitura lembra que em 2015 o ano letivo começou antes, na primeira semana de fevereiro. O kit contém itens cotidianos da sala de aula, como lápis, caneta e caderno.

A secretaria já prevê que alguns alunos só recebam o material “um pouco depois”, como diz a nota oficial. De acordo com a pasta, para crianças que foram matriculadas nas unidades após dezembro ainda não há data prevista de entrega dos kits. Dos 850 mil kits a serem entregues, a previsão é de que 162,6 mil cheguem mais tarde. No ano passado, o município entregou 843 mil kits de material.

“Isso ocorre porque há grande preocupação da Prefeitura em economizar recursos do cidadão e não gastar excedentes desnecessários. Há um rigoroso tratamento das matrículas efetuadas nessa segunda fase para, então, se encomendar os kits materiais e uniformes”, disse em nota a secretaria.

Uniformes. Já os uniformes - cinco camisetas, cinco pares de meias, um par de tênis, uma bermuda, uma jaqueta, uma calça, um agasalho de moleton - devem ser entregues até o dia 11 deste mês, oito dias a menos do que em 2015 (19 de março). A secretaria garante que 80% dos uniformes já estão nas unidades e o restante chegará em até dez dias, mas também com atraso para os estudantes matriculados após dezembro. São 500 mil kits, no total.