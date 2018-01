"Atrasada" mostra confiança

RIO - A estudante Amanda Alli, de 19 anos, que perdeu a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no sábado por ter chegado um minuto atrasada, fez as de ontem cheia de esperanças. "Ontem (anteontem) foi o pior dia da minha vida, desesperador. Mas minha família e meus amigos me apoiaram. Gente com quem eu não falava há um tempão, que estudou comigo na alfabetização, me procurou. Vim para tirar um notão. Fui muito bem na redação e em português, mas não tão bem em matemática", contou Amanda, que se precaveu e chegou ao campus da Universidade do Estado do Rio (Uerj), no Maracanã, às 11h45, quinze minutos antes da abertura dos portões.

Amanda usou todo o tempo de que dispunha, para fazer as provas - só saiu às 18h30. Esse é o terceiro Enem da candidata, que mora em Pilares, na zona norte do Rio, vem de família pobre e quer estudar Jornalismo. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que realiza o Enem, o fato de ela ter zerado as provas de ciências da natureza e humanas não elimina suas chances de ingressar numa universidade - o que conta é a média.