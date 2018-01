'Até o erro é produtivo', diz aluna da USP sobre métodos ativos de ensino

Aluna de Engenharia de Produção da USP Lorena, Liliane Takemoto mal havia pisado na universidade quando colegas lhe apresentaram os métodos de aprendizagem e de ensino baseado em projetos. No primeiro ano do curso, a jovem, hoje com 21 anos, já teve o desafio de pensar ações para colocar em prática. "É difícil porque a aula não funciona assim no ensino médio", diz.

Apesar do estranhamento inicial, o resultado foi melhor do que as notas altas no fim do semestre. Liliane e seu grupo montaram um projeto para melhorar o aproveitamento da água no câmpus, que depois foi aprovado em edital da USP de sustentabilidade e ganhou R$ 50 mil para execução. A aluna e seus cinco colegas passaram a receber uma bolsa de R$ 400 mensais para desenvolver os aparelhos para reúso da água e fazer campanhas de conscientização sobre o tema, com apelo ainda maior por causa da estiagem deste verão.

"Foi uma ótima oportunidade para aplicar conceitos de outras matérias e desenvolver a capacidade de liderança", conta. Segundo ela, a proposta exigiu várias reuniões por semana e o esforço de dividir e organizar as tarefas. "Até o erro é produtivo. Alguns grupos, por exemplo, perceberam que não tiveram sucesso porque faltou foco em um só tema."

Renovação. Para o especialista em ensino superior da Unicamp Renato Pedrosa, o País está atrasado na diversificação de técnicas de ensino. "Para avançarmos neste aspecto é necessário ter respaldo institucional. Não adianta um ou outro professor adotar o método isoladamente", diz. Segundo ele, como o ensino médio brasileiro exige que o aluno tenha perfil menos pró-ativo do que em outros países, também é importante levar em conta as dificuldades dos jovens no processo.