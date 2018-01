Até 12h, quase 700 mil já se cadastraram no Sisu; cursos abriram poucas vagas

Até as 12h desta quarta-feira, último dia de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 692 mil candidatos já se cadastaram no site para concorrer a vagas nos 974 cursos de graduação oferecidos por 51 instituições públicas de educação superior que participam do processo com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições foram abertas no dia 29 e se encerram às 23h59 de hoje. Apesar de muitos estudantes se queixarem de dificuldades para acessar o sistema, o Ministério da Educação não irá prorrogar o prazo de inscrição. Segundo o MEC, o site enrentou os problemas nos primeiros dias, mas já opera com normalidade. S ão oferecidas, por meio do Sisu, 47,9 mil vagas em cursos superiores, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. Levantamento feito pelo Estadão mostra que um em cada cinco cursos das instituições federais que aderiram ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso disponibilizou no máximo dez vagas. Há casos de cursos que estão oferecendo apenas uma ou duas vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), gerando, por exemplo, concorrência acima de 110 candidatos, chegando a 451. Foi possível fazer esse cálculo ontem, depois que o Ministério da Educação liberou a consulta das notas de corte, relação candidato/vaga, notas mais altas e total de inscritos. De 1.292 cursos, 273 deles oferecem dez ou menos vagas. Desses, 153 disponibilizaram até cinco vagas e outros 120, entre seis e dez. Todas essas vagas estão na chamada "ampla concorrência", em que não entram aquelas reservadas aos sistemas de cotas - raciais ou sociais. Do total de vagas que as 51 instituições participantes oferecem a cada vestibular, 50,3% estão no Sisu, mas essa média esconde aquelas que decidiram restringir significativamente o acesso pelo sistema.