Ataque hacker causa lentidão em site de consulta às notas do Enem

O site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) foi alvo de um ataque hacker no fim da manhã desta sexta-feira, 28. A tentativa de invasão partiu de fora do País, segundo o Estadão.edu apurou, e tinha como objetivo obter dados pessoais dos participantes do Enem. O ataque deixou a página lenta e gerou reclamações de estudantes que tentavam consultar suas notas no exame de 2012, divulgadas por volta de 8h40.

Como medida de segurança, técnicos do Inep tiraram o site do ar entre 13h e 13h30, para "blindar" as informações dos candidatos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a tentativa de invasão, a página do instituto registrou picos de cerca de 5 milhões de acessos simultâneos. Às 11h, o número de solicitações por minuto tinha sido 370 mil.

Depois que o sistema voltou ao ar, mais estudantes conseguiram verificar suas notas. Até as 13h, cerca de 700 mil alunos acessaram o sistema. Entre 13h30 e 16h, o número de consultas chegou a aproximadamente 840 mil.

Para ter acesso ao sistema, o estudante deve informar o número do CPF ou o de inscrição no Enem de 2012, seguido da senha pessoal. Foram publicadas as notas da redação e das quatro provas objetivas (Linguagens e Códigos, matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza).

As provas foram aplicadas em novembro, com a participação de 4,1 milhões de alunos. Com o resultado do Enem, o estudante pode fazer, entre 7 e 11 janeiro próximo, a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferecerá 129.279 vagas em 101 instituições públicas de educação superior do País.

* Atualizada às 18h