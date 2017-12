Associação de professores vê 'risco à democracia da PUC-SP'

A Associação dos Professores da PUC-SP (Apropuc) divulgou nesta terça-feira, 13, uma nota criticando a nomeação da professora Anna Cintra, terceira colocada na eleição, como reitora da universidade. Anna Cintra foi escolhida para o cargo pelo cardeal d. Odilo Scherer, grão-chanceler da PUC-SP e presidente do Conselho Superior da fundação que administra a instituição de ensino.

O documento, assinado conjuntamente com a Associação dos Funcionários Administrativos da PUC-SP, afirma que as duas entidades não reconhecem Anna Cintra como reitora e que serão tomadas "todas as providências possíveis e necessárias para que prevaleça a vontade da comunidade puquiana", que apontou Dirceu de Mello, atual reitor, como o candidato mais votado na consulta à comunidade acadêmica, em agosto.

Uma reunião dos professores foi marcada para esta quarta-feira, 14, na frente da reitoria, para discutir a questão. O local foi ocupado por estudantes na noite desta terça.

Confira a íntegra da nota:

"NOTA URGENTE! A Democracia da PUC-SP está em risco.

D. Odilo Scherer, grão chanceler da PUC-SP, resolveu afrontar os princípios democráticos que sempre nortearam a nossa universidade: resolveu nomear ao cargo de Reitor a candidata menos votada, a professora Anna Cintra. Isso nunca aconteceu antes em nossa universidade.

A Apropuc e a Afapuc não se curvarão ante a política de fato consumado. Assim como resistimos, no passado, aos golpes assestados pela ditadura militar, resistiremos agora à tentativa de liquidar a democracia universitária orquestrada pela Fundação São Paulo.

Declaramos não reconhecer na professora Anna Cintra a reitora da PUC. Reiteramos o nosso respeito ao resultado das urnas, que sagrou o Prof. Dirceu de Mello o vencedor. Vamos adotar todas as providências possíveis e necessárias para que prevaleça a vontade da comunidade puquiana.

Não ao golpe!

Não à ditadura!

Viva a democracia!

Longa vida à PUC combativa, autônoma e soberana!"