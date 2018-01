Associação de Jornalistas de Educação será lançada nesta 5ª

SÃO PAULO - Será lançada nesta quinta-feira, 23, a Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca), coletivo criado com objetivo de debater e colaborar com coberturas da área. O lançamento ocorrerá dentro do 11.º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), em São Paulo.

A Jeduca também contará com um portal, onde estarão disponíveis conteúdos de referência para auxílio em coberturas de diferentes aspectos da política educacional, como nas divulgações do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) e do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"A associação nasce a partir do diagnóstico de que a educação enfrenta dificuldades para ter espaço na imprensa e cada vez mais a cobertura está sob a responsabilidade de profissionais com pouca experiência na área", informou o coletivo em nota.

Aberto a qualquer interessado, o site também contará com relatos de bastidores de grandes reportagens e conteúdos traduzidos da Education Writers Association (EWA), entidade americana que reúne jornalistas de educação.

Ainda está previsto um banco com fontes na área e a figura de um editor público. “Jornalistas de todo o Brasil poderão recorrer a esse profissional, gratuitamente, para discutir suas pautas”, diz o presidente da Jeduca, Antonio Gois, colunista de O Globo, da CBN e do Canal Futura, em nota.

Restrita a associados, a Jeduca está criando também uma rede de profissionais para outras trocas de informações sobre a área. Jornalistas, estudantes e professores poderão integrar a associação. O site da entidade receberá as inscrições.

Estão entre os idealizadores da iniciativa Fábio Takahashi e Paulo Saldaña (Folha de S.Paulo), Renata Cafardo (TV Globo), Sérgio Pompeu (ex-Estadão), Elisângela Fernandes (Cenpec e ex-Nova Escola), Margarida Azevedo (Jornal do Commercio) e Mariana Tokarnia (Agência Brasil).

Congresso. O debate promovido pela Jeduca na Abraji começará às 14 horas, no auditório da Universidade Anhembi Morumbi (Rua Casa do Ator, 275, São Paulo). Participarão Alejandra Velasco (Todos pela Educação), Antonio Gois, Daniel Cara (Campanha Nacional pelo Direito à Educação) e Rodrigo Ratier (Nova Escola), com mediação da jornalista Renata Cafardo (TV Globo). Logo em seguida, ocorrerá a cerimônia oficial de lançamento da associação.

Convidados da associação terão livre acesso ao auditório e não é necessário estar inscrito no congresso. As vagas são limitadas e inscrições ocorrem pelo email contato@jeduca.com.br.