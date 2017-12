Assista aos vídeos com dicas de professores para o Enem

Professores falam sobre o novo Enem, que neste ano será aplicado nos dias 3 e 4 de outubro em 1.829 municípios brasileiros. O exame terá quatro provas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias. Serão quatro horas e meia de prova no sábado e cinco horas e meia no domingo. Além de testar os conhecimentos, alunos enfrentarão mais um desafio: vencer o cansaço e manter a concentração. Para ajudar na preparação para o exame, selecionamos vídeos com dicas de professores para a prova deste ano. Acesse os links e confira: Veja mais: Além de habilidades e competencias, Enem cobrará conteúdo Novo Enem pede mais atenção em exatas Coordenador de biologia dá dicas do novo Enem Professores de português falam sobre redação nos vestibulares (1) Professores de português falam sobre redação nos vestibulares (2) Ler jornal é essencial para se dar bem no Enem Confira as principais mudanças da fuvest e do Enem Enem e Fuvest querem alunos de formação ampla