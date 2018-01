Assista a 51 videoaulas e revise o conteúdo para o Enem

O Enem 2011 será realizado nos dias 22 e 23 de outubro e, até lá, os candidatos podem reforçar os estudos assistindo a 51 videoaulas de todas as disciplinas no portal estadão.com.br. As aulas são fruto de parceria entre o Grupo Positivo e o Estadão.edu, projeto multimídia do jornal O Estado de S. Paulo que traz notícias sobre vestibulares, ensino superior e carreiras.

O Positivo escalou 26 professores para preparar as “Super Aulas Enem Estadão Positivo”. As videoaulas foram exibidas ao vivo entre os dias 8 e 16. Agora elas podem ser resgatadas no arquivo do site, onde ficam disponíveis até 23 de outubro. O acesso é gratuito e os estudantes podem assistir aos vídeos quantas vezes quiserem.

É possível fazer comentários e sugestões nos sites das aulas ou na fan page das "Super Aulas" no Facebook (facebook.com/superaulasestadao).

REVEJA TODAS AS 'SUPER AULAS ENEM ESTADÃO POSITIVO'

PORTUGUÊS

Elementos coesivos

Texto: Construção de sentidos

Literatura: Viagem pela poesia brasileira do século 20

Funções da linguagem

Linguagens, Códigos e suas tecnologias

A relação entre a linguagem não verbal e a linguagem verbal

Literatura: viagem pelo romance brasileiro do século 20

Linguagens, Códigos e suas tecnologias

INGLÊS

Gêneros textuais, linguagens de texto e tipologia de texto

Links

ESPANHOL

A língua espanhola - breve história

MATEMÁTICA

Porcentagem

Prismas notáveis

Limite da soma

Sistema de equações

Exponenciais e logaritmos

Geometria analítica e matrizes

Tópicos de geometria plana

Estatística

GEOGRAFIA

Geologia

Migração

Atualidades geopolíticas

Ventos

HISTÓRIA

O mundo após a Guerra Fria

Brasil: 25 anos de democracia

O tempo antes do relógio

O despertar do mundo árabe

BIOLOGIA

Angiospermas - flor, fruto e semente

Genética molecular

Ecologia - Esgoto doméstico e as alterações ambientais em rios e lagos

Biologia molecular

Zoologia

Genética

Lendo a biologia na mídia

Dengue

Fisiologia vegetal

QUÍMICA

Energia e química orgânica

Água

Eletronegatividade

Balanceamento de equações de oxirredução

Combustão, queima e explosão

Aplicações da química

Química orgânica

FÍSICA

Visão

Consumo de energia elétrica em uma residência

Relação Força x Movimento

Fluxo magnético

Ciências da Natureza e suas tecnologias

Trabalho

Leis de Newton, hidrostática e princípios de calorimetria