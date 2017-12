As mais bonitas do vestibular

Se os estudantes ficam ansiosos para saber o que vai cair no vestibular, os professores sonham em descobrir como os assuntos serão tratados. E eles gostam quando as bancas examinadoras formulam questões criativas, sejam elas discursivas ou de múltipla escolha. Essas perguntas bem elaboradas são batizadas pelos cursinhos de "bonitas".

A pedido do Estadão.edu, professores do Anglo, Cursinho da Poli, Etapa e Objetivo escolheram as questões mais elogiáveis dos vestibulares 2012. Veja:

Clique nos links para conferir a relação completa indicada por cada cursinho, acompanhada da resolução e da justificativa dos professores. Veja o material do Anglo, do Cursinho da Poli, do Etapa e do Objetivo (parte 1 e parte 2 (geografia)).