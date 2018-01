As lições do Supremo

BRASÍLIA - Ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ápice da carreira no Judiciário, é privilégio para poucos. Para ocupar um dos 11 cargos e receber salários de R$ 26.723,13, é preciso ter o apoio do presidente da República, responsável pelas nomeações.

Em breve o STF deve passar por uma grande prova. Está previsto para este ano o julgamento do processo do mensalão. O País ficará de olho no Supremo, via TV Justiça.

O que poucos se dão conta é de que julgamentos são uma boa chance para aprender sobre grandes temas do Direito. É o que mostram nos links desta página o diretor da Direito-GV, Oscar Vilhena, que dissecou a posição do STF sobre cotas nas universidades, e o coordenador do curso de Direito da PUC-SP, Roberto Dias, que analisou a decisão que reconheceu a união civil de homossexuais.