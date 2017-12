As 10 empresas mais cobiçadas pelos jovens

Bancos, multinacionais e gigantes nacionais estão na lista das empresas em que os jovens brasileiros sonham trabalhar. Veja as 10 mais bem colocadas no ranking da consultoria Universum, que ouviu no primeiro semestre 11.400 estudantes de 24 anos, em média.

10. Bradesco

Os interessados devem se inscrever pelo site e aguardar a abertura de vagas nos diferentes departamentos. O banco não informa quais pré-requisitos exigidos candidatos

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bolsa: R$1.186

Benefícios: plano de saúde e odontológico, vale-refeição e vale-transporte

Para se candidatar: www.bradesco.com.br/html/content/oportunidade/index.shtm

9. Banco do Brasil

O banco não oferece programa de trainee, mas realiza concursos públicos para jovens recém-formados. O salário varia de acordo com a área em que o aprovado ingressar. Em alguns setores, é preciso ter fluência em inglês. Por ser um banco público, a efetivação só ocorre após aprovação em concurso

Bolsa: R$322,97

Benefícios: Auxílio-alimentação de R$ 371,36, vale-transporte e férias.

Para se candidatar: www.bb.com.br

8. Coca-Cola

Sem periodicidade determinada, o processo seletivo da Coca-Cola é composto de análise curricular, dinâmica de grupo e entrevista. Há vagas em São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasília e Fortaleza

Bolsa: Entre R$800 e R$1.000

Benefícios: Vale-alimentação, plano de saúde e auxílio- transporte

Para se candidatar: www.cocacolabrasil.com.br

7. Itaú Unibanco

Para entrar como estagiário no banco,o candidato deve se formarde 2011 a 2013. Trainees precisam ter se formado nos últimos 2 anos. Devem falar inglês e ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo

Bolsa: Não divulga

Benefícios: Assistência médica, seguro de vida, férias, vale-refeição e transporte. Os trainees ainda têm direito a participação nos lucros, previdência e seguro de acidentes pessoais

Para se candidatar: www.itau.com.br/programas/

6. Ambev

Os programas de estágio são conduzidos regionalmente nos centros de distribuição e fábricas. Para trainees, há vagas em setores como administrativo, departamentos de marketing e jurídico e nas fábricas. Os estudantes precisam ter inglês fluente e amplo conhecimento de informática

Bolsa: R$3.700 para os trainees. Não divulga a bolsa dos estagiários

Benefícios: Vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e férias, previdência, plano de saúde e 14º salário

Para se candidatar: www.estagioambev.com.br e www.traineeambev.com.br

5. Nestlé

Todo ano a empresa contrata ao menos 80 estagiários, que devem estar no último ou penúltimo ano do curso. O contrato é de 12 meses e pode ser prorrogado. Trainees ficam 2 anos na empresa, período em que são acompanhados por um mentor. Inglês e informática são pré-requisitos

Bolsa: Não divulga

Benefícios: 13º salário, vale-refeição e transporte, plano de saúde, seguro de vida, desconto em produtos, férias e academia

Para se candidatar: www.nestle.com.br/site/anestle/trabalhe_na_nestle.aspx

4. Vale

Para fazer estágio é preciso estar nos últimos 2 anos do curso e ter conhecimentos de inglês. A Vale abre por ano cerca de 1.200 vagas de estágio e 20 de trainee.Os candidatos ao programa de trainee precisam ser formados entre 2006 e 2009 ou ter acabado de concluir pós/MBA em 4áreas: Engenharia, Geologia, Administração e Economia. O programa de estágio dura 12 meses, renováveis por mais 12. O de trainee dura 2 anos

Bolsa: R$400 a R$900 para estagiários e R$4.600 para trainees

Benefícios: vale-refeição, vale-transporte e assistência médica e seguro de vida (trainees)

Para se candidatar: www.vale.com/pt-br/carreiras/paginas/default.aspx

3. Unilever

A Unilever recruta por ano 170 estagiários e 28 trainees. É preciso estar a pelo menos 2 anos da formatura ou ter se formado(graduação ou pós) nos últimos 2 anos. O processo inclui inscrição e provas online e dinâmica de grupo. O trainee precisa de pelo menos 3 meses de experiência em vendas

Bolsa: R$4.500 (trainees) e de R$780 a R$1.700 (estagiários)

Benefícios: Assistência médica e odontológica, estacionamento, seguro de vida, previdência privada e alimentação

Para se candidatar: www.unilever.com.br/careers/

2. Google

O Google não contrata nem estagiários nem trainees, mas recruta funcionários em áreas como publicidade, vendas, recursos humanos e engenharia, geralmente em São Paulo e Belo Horizonte. A empresa não divulga como funciona o processo seletivo nem as médias salariais ou benefíciosdas diferentes áreas

Para se candidatar: www.google.com.br/jobs

1. Petrobrás

A empresa tem programas de estágio para estudantes que estejam nos 2 últimos anos da graduação – não há programa de trainees. Não existe efetivação, já que todos os funcionários devem passar por concurso público

Bolsa: Para estagiários de graduação, varia entre R$ 224 a R$ 640. Para alunos do ensino médio, vai de R$ 164,50 a R$ 470

Benefícios: Bolsa de complementação educacional, transporte, alimentação e seguro de acidentes pessoais

Para se candidatar: www.petrobras.com.br/pt/quem- somos/carreiras/estagios/