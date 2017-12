Aprovados no Sisu devem fazer matrícula até esta sexta-feira

Os 108.527 estudantes convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem fazer a matrícula nas instituições de educação superior em que foram aprovados entre hoje e amanhã. Os documentos necessários estão disponíveis para consulta no boletim de acompanhamento do estudante, na página do sistema na internet (sisu.mec.gov.br/), e nas próprias instituições de ensino.

Os candidatos selecionados na primeira chamada com base na primeira opção de curso devem estar atentos. Eles não serão convocados na próxima, mesmo que não tenham efetivado a matrícula.

No dia 26, o MEC divulgará a relação de estudantes convocados na segunda chamada. Para eles, a matrícula deve ser feita nos dias 30 e 31 próximos. O Sisu seleciona alunos para universidades públicas com base na nota do Enem.

Mais informações podem ser obtidas na página do Sisu na internet.