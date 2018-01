Aprovados na USP devem se matricular nesta 5ª e na 6ª

SÃO PAULO - Candidatos aprovados na Universidade de São Paulo (USP) nas duas primeiras chamadas devem realizar matrícula presencial nesta quinta-feira, 11, ou na sexta-feira, 12. A matrícula será realizada no serviço de graduação da unidade que oferece o curso.

De acordo com a Fuvest, que organiza o vestibular da USP, candidatos que não comparecerem ao local perderão a vaga e estarão eliminados.

A terceira chamada será divulgada no próxima terça-feira, 16. A Fuvest prevê cinco chamadas com base na classificação original dos candidatos que não foram eliminados nas provas da segunda fase. Depois disso, será aberto o processo de reescolha para vagas não preenchidas.

Veja os documentos exigidos para a matrícula:

USP

1. Certificado de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia);

2. Documento de Identidade oficial (uma cópia);

3. Uma foto 3 x 4, datada, com menos de um ano.

As cópias dos documentos mencionados nos itens 1 e 2 deverão ter sua autenticidade comprovada mediante a apresentação, no ato da matrícula, do respectivo original ou de cópia autenticada.

A documentação do candidato que recebeu bônus pelo Sistema de Pontuação Acrescida (Inclusp) deverá ser suficiente para comprovar a condição de beneficiário do bônus, ou seja, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio devem ser suficientes para comprovar a realização integral do referido curso em escola pública do Brasil. Adicionalmente, conforme o tipo de bônus recebido, o candidato deverá comprovar a realização integral do ensino fundamental em escola pública do Brasil.

Santa Casa

1. Prova de conclusão do Ensino Médio e respectivo histórico escolar;

2. Documento de Identidade (RG);

3. Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

4. Duas fotos 3 x 4 recentes.

Os documentos deverão ser apresentados em duas cópias autenticada, e o pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.