Aprovados na Unicamp precisam confirmar a matrícula nesta quinta

SÃO PAULO - Candidatos aprovados na primeira e segunda chamadas do vestibular deste ano da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) devem fazer a confirmação presencial de matrícula nesta quinta-feira, 20, nos respectivos câmpus onde devem cursar a graduação.

A confirmação de matrícula é obrigatória e deve ser feita inclusive pelos candidatos que aguardam remanejamento. Quem deixar de confirmar a matrícula perderá a vaga na opção em que estiver matriculado.

Os estudantes podem confirmar a matrícula das 9h às 16h desta quinta, nos câmpus da Faculdade de Odontologia (FOP), em Piracicaba; Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA), em Limeira; Faculdade de Tecnologia (FT), em Limeira, e demais cursos, no câmpus de Campinas.

Os ingressantes aos cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) deverão confirmar a matrícula no Setor de Vida Escolar, Pavilhão da Secretaria Geral, na sede da Famerp, em São José do Rio Preto. Alunos ingressantes dos cursos de período noturno poderão confirmar a matrícula das 18h às 21h.

Declaração de interesse. Os candidatos que fizeram a segunda fase, não foram eliminados por nota zero e não tenham sido convocados para alguma de suas opções deverão manifestar interesse em cada uma das opções para as quais ainda não foram convocados, caso tenham interesse por possíveis vagas em futuras chamadas, das 9 horas do dia 21 de fevereiro até as 17 horas do dia 24 de fevereiro (horário de Brasília), por meio de formulário específico que estará disponível no site da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), em www.comvest.unicamp.br.

É possível o candidato deixar de declarar interesse em alguma de suas opções iniciais de curso, o que causará a desistência em relação a essa opção. O candidato que não confirmar a matrícula na segunda opção perde essa vaga, porém, se ainda quiser continuar concorrendo à vaga de primeira opção, precisa obrigatoriamente declarar interesse por vagas, entre os dias 21 e 24 de fevereiro. Nesse caso, precisará se convocado futuramente e efetuar nova matrícula.

Já o candidato que confirmar a matrícula não precisa fazer a declaração eletrônica de interesse por vagas, pois continuará automaticamente concorrendo à vaga na primeira opção.

A terceira chamada do vestibular será divulgada no dia 27 de fevereiro, no site da Comvest.