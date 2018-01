Aprovados na 2ª etapa do Sisu tem último dia de matrícula

Os estudantes aprovados na segunda etapa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até esta sexta-feira, 26, para fazer matrícula nas universidades e institutos federais. Foram inscritos 550.972 candidatos e selecionados 29.090. Veja também: Ministério da Educação altera regras do Sisu Confirmação de matrícula pelo ProUni termina nesta sexta-feira Acompanhe tudo sobre educação no Estadão.edu Os candidatos devem acessar a página do Ministério da Educação para saber se foram classificados e verificar os documentos exigidos pela instituição de ensino para que a matrícula seja confirmada. As vagas não ocupadas serão oferecidas novamente, em nova etapa de inscrições, de 1º a 3 de março. Os não selecionados na primeira e na segunda etapas poderão se inscrever novamente, assim como aqueles que não concorreram nas fase anteriores.