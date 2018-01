Aprovados na 2ª chamada do Sisu devem fazer matrícula a partir desta 6ª-feira

Os estudantes selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terão entre esta sexta-feira, 1.º de fevereiro, e a terça, 5, para fazer a matrícula nas instituições públicas de ensino superior em que foram aprovados.

Os alunos que não foram convocados nas duas chamadas podem integrar a lista de espera do sistema. O prazo de adesão vai até 8 de fevereiro. As instituições de ensino participantes do Sisu usam essa lista para preencher vagas remanescentes.

O candidato só é convocado para vagas remanescentes no curso e instituição em que marcou como primeira opção na inscrição. A convocação dos aprovados será feita em 18 de fevereiro.

Na primeira edição deste ano, o Sisu ofereceu 129.319 vagas — 18% a mais em relação a 2012 — em 3.752 cursos. Ao todo, 101 instituições de ensino selecionam estudantes por meio do sistema com base nas notas obtidas no Enem 2012.

Mais informações no site do Sisu: http://sisu.mec.gov.br.