Após recursos, mais três escolas entram no ranking do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) aceitou nesta terça-feira, 3, mais três solicitações de reexame do cálculo das médias das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012. O prazo para que as escolas entrem com recurso termina nesta quarta-feira, 4.

O Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, teve proficiência média de 709,38 pontos nas provas objetivas (Matemática, Português, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e 769,62 em redação. Com os resultados, a escola mineira entra na lista das dez primeiras do ranking do Enem 2012.

Já o Colégio Dom Bosco, do Paraná, teve 690,16 pontos na média das objetivas e 724,90 pontos na redação. O SEB - COC Álvares Cabral, do Rio de Janeiro, teve 689,23 nos exames objetivos e 776,40 na redação.