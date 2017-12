Após recorreção, OAB divulga resultado preliminar de Exame de Ordem

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta segunda-feira, 15, o resultado preliminar dos candidatos que fizeram a prova prático-profissional com a peça mandado de segurança, na área de direito constitucional, aplicada na segunda fase do 9.º Exame de Ordem Unificado. A OAB decidiu recorrigir essas provas por conta das dúvidas levantadas pelos candidatos depois da divulgação do gabarito.

Os candidatos que discordarem do resultado preliminar poderão interpor recursos a partir do meio-dia desta terça, 16, até o meio-dia de sexta, 19. O resultado definitivo com os nomes dos aprovados será publicado em 26 de abril.

Os candidatos que não responderam à peça em questão tiveram o resultado definitivo divulgado no dia 4 de abril. O índice de aprovação foi o pior desde que a prova passou a ser aplicada no formato unificado, em 2010. Dos 114.763 candidatos que prestaram a prova desde a etapa inicial, 12.213 foram aprovados, ou seja, 10,6% dos candidatos.