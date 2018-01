Após perder Enem no 1º dia, candidata de Salvador faz prova obrigada pela mãe

SALVADOR - Foi de mau humor e arrastando as sandálias que a estudante Deise Mara Coimbra, de 18 anos, desceu do carro da mãe, na frente da escola, pouco depois da abertura dos portões para o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 27. “Perdi a prova de ontem [sábado] e minha mãe me obrigou a vir, do mesmo jeito”, justificou. “Nem sei se posso fazer a prova, mas tive de vir.”

De acordo com ela, a mãe tinha se oferecido para dar carona no primeiro dia, mas ela optou por seguir de ônibus, com duas amigas que já haviam feito o exame no ano passado – é o primeiro dela, que tenta vaga em Publicidade e Propaganda. Por causa do trânsito na capital baiana, conta, ela e uma das amigas não conseguiram chegar a tempo na escola. A outra, que fez a prova em outra instituição, no caminho, conseguiu. “O clima ficou tenso quando contei que não tinha feito a prova”, lembra. “Já que tive de vir, vou aproveitar para ganhar experiência”, diz a estudante, que fará provas de Linguagens, Matemática e Redação.