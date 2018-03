Após nove dias, estudantes desocupam Instituto Federal em Avaré

SOROCABA - Após nove dias de ocupação, os estudantes deixaram nesta quinta-feira, 3, o prédio do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em Avaré, no interior de São Paulo. Eles protestavam contra o projeto de reforma do ensino médio e a limitação dos gastos públicos pelo governo federal. Foi a mais longa ocupação contra as medidas recentes do governo federal no Estado.

A escola foi tomada pelos manifestantes no dia 25 de outubro e, desde a ocupação, as aulas foram suspensas. O IFSP informou que manteve diálogo com os ocupantes e obteve a saída pacífica.

De acordo com o aluno de agronegócio Luis Otávio Costa, porta-voz do grupo, os estudantes limparam as instalações antes de desocupar o prédio. Após a saída, a direção da escola vistoriou a unidade. As aulas serão retomadas nesta sexta-feira, 4, e os dias letivos perdidos serão repostos.