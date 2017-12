Após manifestação, professores estaduais continuam em greve em SP

Professores caminharam até a Secretaria da Educação, na Praça da República

SÃO PAULO - Os professores da rede estadual de ensino de São Paulo decidiram nesta sexta-feira, 19, manter a greve da categoria, iniciada no último dia 8. A categoria reivindica reajuste salarial de 34% e o fim das provas dos temporários e do programa de promoção.

Nesta sexta-feira, a manifestação com cerca de 8 mil professores interrompeu totalmente o trânsito na Avenida Paulista, na altura do vão do Masp, no centro de São Paulo, das 15 às 17 horas, quando os funcionários saíram da Paulista a caminho da Secretaria da Educação, na Praça da República. Segundo a Companhia de Engenharia de tráfego (CET), às 17h20 a Rua da Consolação estava bloqueada no sentido centro.

Este é o segundo protesto realizado pela categoria neste ano. Na sexta-feira passada, 12, os professores fizeram uma manifestação no mesmo local. Na ocasião, a CET pediu que o local do protesto fosse alterado.