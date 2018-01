Após fraude, MPF quer suspender compra de livros didáticos no Pará

SÃO PAULO - O Ministério Público Federal (MPF) recomendou a suspensão imediata da compra de livros didáticos para a 10ª Unidade Regional de Educação no Pará, após o banco de dados com os títulos escolhidos ter sido fraudado.

A lista das obras selecionadas pelos professores e diretores de escolas foi inserida no sistema do Programa Nacional do Livro Didático em 8 de junho. Quatro dias depois, as informações foram alteradas por uma pessoa que ainda não foi identificada. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal.

O documento que pede a suspensão da compra foi encaminhado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na segunda-feira, 5. Se em até dez dias o Fundo não apresentar resposta, o caso poderá ser levado à Justiça.

Além de exigir a paralisação urgente do processo de compra, há ainda a recomendação de que seja reaberto o sistema de cadastramento no Ministério da Educação (MEC) dos livros didáticos escolhidos nos municípios abrangidos pela 10ª URE, que reúne 12,4 mil alunos em 18 escolas.