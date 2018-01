Após falhas, Sisu recebe 260 mil inscrições de estudantes

O Ministério da Educação (MEC) informou que mais de 260 mil estudantes se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até o início da tarde de domingo. De acordo com o ministério, 440 mil alunos trocaram a senha no sistema e já podem fazer a inscrição, das 6 horas às 23h59, até a próxima quarta-feira. Todo o processo é feito pela internet através do site do Sisu. Leia mais: Sisu sai do ar antes do horário divulgado MEC não vai prorrogar prazo para inscrições Sisu não tem ouvidoria para reclamação Envie suas dúvidas sobre o Sisu Ainda segundo o ministério, o sistema opera com normalidade ontem. Na sexta-feira, o sistema criado para estudantes se candidatarem a uma vaga em universidades federais usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estreou com congestionamentos, dificuldades de acesso e mensagens de erro. Neste domingo, a assessoria do ministério informou que o problema de lentidão foi "plenamente solucionado". DEFEITO Segundo o MEC, depois de apresentar defeito, um equipamento da rede interna do ministério foi substituído e o serviço passou a funcionar normalmente. Somente entre sexta e sábado, foram feitas cerca de 17,6 mil ligações para tentar tirar dúvidas e fazer reclamações. Apesar do problema ocorrido e dos transtornos, não existe previsão de uma prorrogação do prazo. O site para de funcionar entre meia-noite e 5h59 para que as listagens provisórias de aprovados sejam fechadas a cada dia e a nota de corte de cada curso, calculada. Quem foi aprovado na primeira etapa não poderá concorrer nas seguintes. A segunda e a terceira etapa são apenas para quem não conseguiu nenhuma vaga. Mas é necessário ter atenção: a primeira etapa vai até a meia-noite de quarta-feira e a aprovação só estará garantida se o aluno estiver na lista do curso selecionado nesta data, porque as listas podem mudar diariamente. Por isso, é preciso fazer a verificação todos os dias. Quem está cadastrado no Sisu e não for selecionado pode também concorrer a bolsa em instituição particular pelo Programa Universidade para Todos (ProUni). No entanto, o estudante que concorrer ao ProUni precisa ter as condições socioeconômicas exigidas – como renda per capita familiar de até três salários mínimos e ter estudado em escola pública.